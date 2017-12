Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Top-Investments: Das sind Ihre Chancen für 2018!

Zinswende, Brexit, Megafusionen, Rekorddividende - worauf sich Anleger schon jetzt vorbereiten können.

Exklusiv-Interview mit Mike Tyson

Der ehemalige Boxchampion über die Geldverschwendung einst - und wie er heute investiert.

Daimler top, Qiagen Flop

Die Gewinner und Verlierer der US-Steuerreform.

Mit Tempo auf die große Bühne

Welche Börsengänge im neuen Jahr kommen sollen - und warum es ein Rekordjahr werden kann.

Gestern ganz oben

Er war der um­jubelte ­Superstar der New Economy. Bis er zigtausend Anleger ins Verderben riss. Was ­Thomas Haffa heute tut. Start der neuen Serie.

Aktie im Brennpunkt

Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Lufthansa ist die stärkste Aktie im DAX 2017. Die Ursachen, die Aussichten fürs kommende Jahr.

"Biotech ist ein Glücksspiel"

Fondsmanagerin Stéphanie ­Bobtcheff im Interview.

Vermögen günstig verwaltet

Vermögensverwalterfonds zur Steuerung des Depots.

Träume wahr machen

Wer eine Lebensversicherung besitzt, kann sie beleihen - statt einen Ratenkredit aufzunehmen.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



