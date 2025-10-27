HSBC bildet Milliarden-Rückstellung wegen Rechtsstreits um Madoff-Betrug
Werte in diesem Artikel
HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC wappnet sich mit einer milliardenschweren Rückstellung gegen Rechtsstreitigkeiten wegen Betrugs durch Bernard Madoff. Der Bericht zum dritten Quartal werde eine Rückstellung in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar (0,9 Mrd Euro) ausweisen, was sich mit rund 0,15 Prozentpunkten auf die sogenannte CET1-Kapitalquote der Gruppe auswirke, teilte die HSBC am Montag mit. Nicht zuletzt wegen der Komplexität und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Festlegung der Höhe der Rückzahlung könnten die endgültigen finanziellen Auswirkungen allerdings erheblich abweichen.
Der Schritt folgt auf eine am vergangenen Freitag gefallene Gerichtsentscheidung in Luxemburg. Dort verteidigt sich die HSBC seit 2009 gegen eine Klage eines ehemaligen Fonds im Zusammenhang mit dem Fall Madoff. Dieser fordert die Rückzahlung von Wertpapieren und Sicherheiten in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar oder Schadenersatz in Höhe von 5,6 Milliarden Dollar, sowie jeweils zuzüglich Zinsen.
Gegen diese Ansprüche ging die HSBC vor, was nun aber teils abgewiesen wurde. Eine erneute Berufung ist geplant. Sollte auch diese scheitern, will die HSBC die Höhe der geforderten Summe anfechten.
Bernard Madoff hatte Anleger mit einem Schneeballsystem um Milliarden gebracht. Als sein Betrug aufflog, wurde der Schaden durch nicht existierende Investitionen auf 65 Milliarden Dollar beziffert. Er erklärte sich 2009 schuldig und wurde zu 150 Jahren Haft verurteilt. 2021 starb er im Gefängnis.
Den Quartalsbericht will die HSBC am Dienstag veröffentlichen./lew/men/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf HSBC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HSBC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
Analysen zu HSBC Holdings plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|HSBC Neutral
|UBS AG
|10.10.2025
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|06.10.2025
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.2025
|HSBC Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.2025
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|HSBC Neutral
|UBS AG
|10.10.2025
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|HSBC Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.10.2021
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|27.05.2021
|HSBC Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.2021
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|28.04.2021
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|27.04.2021
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC Holdings plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen