NYSE-Titel Walmart-Aktie nachbörslich gefragt: Walmart kündigt Aktiensplit an - Belegschaftsaktienprogramm im Fokus

Im Verhältnis drei zu eins

Der US-Shopping-Riese Walmart will die Zahl seiner Aktien verdreifachen.

Das Unternehmen kündigte am Dienstag nach Börsenschluss einen Aktiensplit im Verhältnis drei zu eins an. Der Schritt zielt den Angaben zufolge auf die Mitarbeiter von Walmart. Diesen soll es einfacher gemacht werden, im Rahmen des konzerneigenen Belegschaftsaktienprogramms Papiere zu erwerben. Durch den Split wird der Aktienkurs, der am Dienstag bei Börsenschluss bei knapp 166 US-Dollar lag, gedrittelt.

Auch wenn ein Split am Wert des Anteils eines Aktionärs nichts ändert, reagierte das Walmart-Papier im nachbörslichen Handel positiv. Der Kurs lag um 1,09 Prozent über dem Schlusskurs an der Wall Street und damit bei 167,40 US-Dollar. Aus psychologischer Sicht kann ein niedriger Kurs das Interesse an einer Aktie verstärken und damit die Nachfrage erhöhen, was dann positiv auf den Kurs wirkt.

/he

BENTONVILLE (dpa-AFX)