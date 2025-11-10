Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Das Papier von Infineon legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 33,76 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,78 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 33,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 172.721 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 14,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,17 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 31,37 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,352 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 42,80 EUR.

Infineon gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 12.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.11.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2025 1,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

