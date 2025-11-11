Infineon Aktie News: Infineon steigt am Dienstagnachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 33,79 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 33,79 EUR. Bei 33,91 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 33,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.244.642 Infineon-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 16,69 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,80 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 05.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3,70 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3,70 Mrd. EUR umsetzen können.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 12.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Infineon die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je Infineon-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie
Chip-Streit um Nexperia: China fordert Entgegenkommen der Niederlande - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert
DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen