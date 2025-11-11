DAX24.073 +0,5%Est505.718 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.345 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1597 +0,3%Öl64,94 +1,4%Gold4.112 -0,1%
Notierung im Fokus

Infineon Aktie News: Infineon steigt am Dienstagnachmittag

11.11.25 16:08 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon steigt am Dienstagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 33,79 EUR zu.

Aktien
Infineon AG
33,84 EUR 0,23 EUR 0,67%
Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 33,79 EUR. Bei 33,91 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 33,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.244.642 Infineon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 16,69 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 05.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3,70 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3,70 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 12.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Infineon die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
08:01Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
23.10.2025Infineon OutperformBernstein Research
13.10.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
