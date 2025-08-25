Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 36,23 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 36,23 EUR. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 36,23 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 87.255 Infineon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 8,85 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 23,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 36,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,352 EUR je Infineon-Aktie. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 43,19 EUR.

Infineon ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

