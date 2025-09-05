DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.430 +0,1%Nas21.780 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,10 +0,7%Gold3.634 +1,3%
Blick auf Intel-Kurs

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Montagabend mit Abschlägen

08.09.25 20:24 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Montagabend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 24,42 USD abwärts.

Intel Corp.
20,84 EUR -0,07 EUR -0,33%
Die Intel-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 24,42 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Intel-Aktie bis auf 24,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,49 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.837.490 Intel-Aktien den Besitzer.

Bei 27,54 USD erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,67 USD am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,83 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 24.07.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,38 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12,83 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,134 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Wie Experten die Intel-Aktie im August einstuften

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intel-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Intel wird zum strategischen Asset der US-Regierung

In eigener Sache

Übrigens: Intel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

