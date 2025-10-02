DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.857 -0,2%
DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen schließen fester -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
September 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y
Fokus auf Aktienkurs

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Donnerstagabend mit Kursplus

02.10.25 20:24 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Donnerstagabend mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Intel. Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 37,09 USD.

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 37,09 USD. Die Intel-Aktie legte bis auf 37,30 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 35,84 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 16.696.182 Aktien.

Am 02.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,30 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Bei 17,67 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 52,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,038 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,380 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,67 USD für die Intel-Aktie aus.

Intel ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12,86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 12,83 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Intel wird am 23.10.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,131 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
09:01Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:01Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

