Kurs der Intel

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

02.10.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Intel. Das Papier von Intel befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 35,81 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
31,21 EUR 0,61 EUR 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 35,81 USD. In der Spitze büßte die Intel-Aktie bis auf 35,45 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,84 USD. Bisher wurden via NASDAQ 5.505.012 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2025 markierte das Papier bei 36,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 1,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 17,67 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 50,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 24,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Intel am 24.07.2025. Intel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,86 Mrd. USD im Vergleich zu 12,83 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,131 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu Intel Corp.

mehr Analysen