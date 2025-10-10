Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verliert am Abend

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 37,71 USD.

Die Intel-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 37,71 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 36,63 USD. Mit einem Wert von 38,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.481.198 Stück gehandelt.

Bei 39,65 USD erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,14 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 53,16 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,380 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,038 USD je Intel-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,67 USD an.

Am 24.07.2025 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,38 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Intel mit einem Umsatz von insgesamt 12,86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,20 Prozent gesteigert.

Die Intel-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,132 USD je Aktie belaufen.

