Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Intel. Zuletzt wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 30,31 USD nach oben.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere um 15:53 Uhr 3,3 Prozent. In der Spitze gewann die Intel-Aktie bis auf 30,67 USD. Bei 29,32 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.350.135 Intel-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2025 auf bis zu 32,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,80 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 17,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 71,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 23,50 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 24.07.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intel ein Ergebnis je Aktie von -0,38 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,86 Mrd. USD im Vergleich zu 12,83 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Intel am 23.10.2025 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,131 USD je Aktie in den Intel-Büchern.
Nachrichten zu Intel Corp.
Analysen zu Intel Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
