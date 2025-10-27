Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel springt am Nachmittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Intel gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,2 Prozent auf 40,28 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,2 Prozent auf 40,28 USD zu. Die Intel-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,67 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,29 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 11.185.928 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,12 USD an. 2,09 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,67 USD am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,380 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 23.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 USD. Im Vorjahresviertel hatte Intel -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12,83 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 0,320 USD im Jahr 2025 aus.

