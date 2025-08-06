JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag gesucht
Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 19,10 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,8 Prozent auf 19,10 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.598 JENOPTIK-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 33,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,390 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,09 EUR.
Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 256,15 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 243,59 Mio. EUR.
Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 13.08.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 12.08.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,42 EUR im Jahr 2025 aus.
Nachrichten zu JENOPTIK AG
Analysen zu JENOPTIK AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|22.07.2025
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|26.06.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|23.06.2025
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|04.06.2025
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
