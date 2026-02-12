DAX24.845 ±-0,0%Est506.006 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +1,5%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.162 +0,7%Euro1,1863 -0,1%Öl67,62 +0,1%Gold4.982 +1,2%
Vor US-Inflationsdaten: DAX tiefer -- Asiens Börsen schließen rot -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, AUTO1 im Fokus
Jenoptik erwartet Rückkehr zu Wachstum - Rechenzentren sollen stützen

13.02.26 08:04 Uhr

JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern JENOPTIK will nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im vergangenen Jahr 2026 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Der Umsatz soll steigen und die Marge für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sich wieder verbessern, teilte das Unternehmen am Freitag nach der Vorlage vorläufiger Jahreszahlen in Jena mit. Für die wichtige Halbleiteranlagenindustrie erwartet Jenoptik dabei eine grundsätzlich positive Entwicklung - unter anderem wegen der angekündigten massiven Investitionen in Rechenzentren.

Im vergangenen Jahr hatte der Konzern eine schwächere Nachfrage aus der Chip- sowie der Automobilindustrie zu spüren bekommen. Dabei stabilisierte sich das Halbleiteranlagengeschäft in der zweiten Jahreshälfte, wie Jenoptik berichtete. Insgesamt gingen die Auftragseingänge 2025 um etwa drei Prozent auf nahe eine Milliarde Euro zurück. Der Umsatz sank vorläufigen Berechnungen zufolge um circa sechs Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Das Ebitda nahm um etwa 13 Prozent auf 192 Millionen Euro ab, die entsprechende Marge verschlechterte sich um 1,5 Prozentpunkte auf rund 18,4 Prozent. Die Zahlen fielen leicht schwächer aus als erwartet. Einen ausführlichen Ausblick sowie Details zu den Zahlen will Jenoptik am 25. März vorlegen.

Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate am frühen Morgen bis zu elf Prozent. Seit Jahresanfang hat die Aktie ordentlich zugelegt, bis Donnerstag zu Handelsschluss auf Xetra hat der Titel bisher gut 38 Prozent Kursgewinn verbucht./nas/stk

