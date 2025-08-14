K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 12,51 EUR ab.

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 12,51 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 12,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 169.119 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 36,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,97 EUR am 11.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 20,29 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,160 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,43 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 19.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,430 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie dreht ins Plus: K+S beendet abgelaufenes Quartal mit Milliardenverlust

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor