Jefferies hebt Ziel für AIXTRON-Aktie deutlich an - So reaghiert die Aktie
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AIXTRON von 30,30 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.
Werte in diesem Artikel
Analyst Om Bakhda erwartet im ersten Halbjahr anhaltende Auftragsstärke im Bereich Optoelectronics, wie er am Mittwochnachmittag schrieb. Wichtig für den Chipausrüster sei insbesondere Klarheit bezüglich der 800V-Gleichstrom-Architektur der nächsten Generation von Nvidia. Die AIXTRON SE-Bewertung lässt aus Bakhdas Sicht im historischen Vergleich noch Luft nach oben.
Die Aktie von AIXTRON gibt auf XETRA zeitweise 0,06 Prozent auf 33,02 Euro nach.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Bildquellen: SmartCaps, AIXTRON SE