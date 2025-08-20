DAX24.250 -0,1%ESt505.454 -0,3%Top 10 Crypto15,86 -2,1%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.352 -0,7%Euro1,1657 +0,1%Öl67,35 +0,5%Gold3.340 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX stabil -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste -- DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an - Aktien tiefer Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an - Aktien tiefer
Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
KI-Offensive

Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an - Aktien tiefer

21.08.25 11:04 Uhr
Google attackiert Apple: KI-Smartphones als iPhone-Herausforderer - Aktien an der NASDAQ leichter | finanzen.net

Kurz vor dem erwarteten Start neuer iPhones fordert Google den Rivalen Apple mit einer KI-Offensive heraus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
171,06 EUR -0,10 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
193,24 EUR -0,74 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die neue Modellreihe Pixel 10 setzt auf Funktionen mit Künstlicher Intelligenz wie Übersetzungen bei Telefonanrufen und den "Kamera-Coach", der Vorschläge zur Foto-Komposition macht.

Wer­bung

Bei den teureren hochgerüsteten Pro-Modellen der Pixel-10-Reihe ist generative KI direkt in die Kamera integriert und erzeugt künstliche Details bei hohen Zoom-Stufen. Auf seiner neuen Armbanduhr Pixel 4 will Google Gesundheits-Empfehlungen unter der dazugekauften Marke Fitbit geben.

Fokus auf Apples Schwachstelle

Apple tut sich bisher schwerer bei Künstlicher Intelligenz. So musste der iPhone-Konzern eine neue Version seiner Assistenz-Software Siri, die durch Zugriff auf verschiedene Daten der Nutzer viel nützlicher im Alltag sein sollte, auf kommendes Jahr verschieben. Google unterdessen bindet seine KI-Software Gemini tief in die hauseigenen Pixel-Geräte sowie Smartphones anderer Anbieter mit dem ebenfalls beim Internet-Konzern entwickelten Betriebssystem Android ein. Apple führte in den vergangenen Jahren hingegen einzelne KI-Funktionen etwa für Fotos oder zur Bearbeitung von Texten ein.

Teleobjektiv bei allen Versionen

Eine weitere Attacke auf die Konkurrenz: Schon beim Einstiegsmodell des Pixel 10 fügte Google eine Telefoto-Kamera hinzu, die in dieser Preisklasse oft fehlt. Der Internet-Konzern sah die Pixel-Telefone bisher eher als ein Muster-Smartphone, das die Fähigkeiten des Android-Systems demonstrieren soll. Die Marktanteile der vorherigen Modelle waren gering - auch weil Google seinen Android-Partnern nicht das Geschäft verderben kann.

Wer­bung

Bei dem Pixel 10 Pro Fold, das sich zu einem kompakten Tablet aufklappen lässt, sollen die Nutzer beim Fotografieren vom zusätzlichen Bildschirmplatz profitieren. Neben dem Kamera-Bild wird auf dem Display gleich die Galerie der jüngsten Fotos eingeblendet. Als erstes der Falt-Telefone hat es zudem einen höheren Schutz gegen Staub.

Während Apple-Aktien an der NASDAQ vorbörslich zeitweise um 0,36 Prozent nachgeben auf 225,20 US-Dollar, büßen die C-Aktien von Alphabet marginale 0,05 Prozent ein auf 199,23 US-Dollar.

/so/DP/he

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com, ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Apple HaltenDZ BANK
07.08.2025Apple NeutralUBS AG
05.08.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.06.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Apple HaltenDZ BANK
07.08.2025Apple NeutralUBS AG
05.08.2025Apple NeutralUBS AG
01.08.2025Apple HaltenDZ BANK
01.08.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen