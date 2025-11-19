DAX23.260 +0,3%Est505.543 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.872 -1,6%Euro1,1586 ±0,0%Öl63,86 -1,5%Gold4.115 +1,2%
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
KRONES im Fokus

KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochmittag mit angezogener Handbremse

19.11.25 12:04 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von KRONES hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 124,00 EUR zeigte sich die KRONES-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
123,80 EUR 0,40 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der KRONES-Aktie ließ sich um 11:39 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 124,00 EUR. In der Spitze gewann die KRONES-Aktie bis auf 124,60 EUR. Der Kurs der KRONES-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,00 EUR nach. Bei 123,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.219 KRONES-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2025 auf bis zu 145,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 17,58 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,20 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,97 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 159,00 EUR für die KRONES-Aktie.

KRONES ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,08 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1,38 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1,32 Mrd. EUR umsetzen können.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 9,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Krones AG

Nachrichten zu KRONES AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
07.11.2025KRONES BuyUBS AG
