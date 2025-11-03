DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,74 -1,1%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.307 -2,8%Euro1,1531 ±-0,0%Öl65,05 ±-0,0%Gold4.026 +0,6%
DAX freundlich -- Chinas Börsen im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- BVB, Lufthansa im Fokus
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kursziel angehoben

Nestlé-Aktie: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch

03.11.25 08:16 Uhr
Nestlé-Aktie: Hochstufung durch Berenberg | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
76,88 CHF -0,57 CHF -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestlé von 83,10 auf 92,00 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die aktuelle eingepreisten Risiken seien exzessiv, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem rechnet er 2026 mit einer besseren Performance der Schweizer auf allen Ebenen der Bilanz.

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX)

