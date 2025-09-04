DAX23.816 +0,2%ESt505.360 +0,3%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1685 +0,3%Öl66,64 -0,4%Gold3.549 +0,1%
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- BMW, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
BBVA darf Sabadell übernehmen - Aufsicht genehmigt Deal - Aktien steigen
NetApp - KI-Boom schiebt Ergebnis deutlich an!
So bewegt sich LANXESS

LANXESS Aktie News: LANXESS steigt am Mittag

05.09.25 12:06 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS steigt am Mittag

Die Aktie von LANXESS zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 23,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
23,44 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie konnte um 11:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 23,70 EUR. In der Spitze gewann die LANXESS-Aktie bis auf 23,96 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.304 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Bei einem Wert von 20,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 13,84 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,210 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,81 EUR.

Am 14.08.2025 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,68 Mrd. EUR eingefahren.

Die LANXESS-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von LANXESS.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Bildquellen: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
