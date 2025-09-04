DAX23.587 -0,8%ESt505.314 -0,6%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.269 -0,8%Nas21.582 -0,6%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1728 +0,7%Öl65,50 -2,1%Gold3.577 +0,8%
Profil
Aktienentwicklung

LANXESS Aktie News: LANXESS legt am Nachmittag zu

05.09.25 16:10 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 23,54 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
23,58 EUR 0,14 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 23,54 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die LANXESS-Aktie bei 23,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 51.562 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 44,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,42 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 13,25 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,210 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,81 EUR je LANXESS-Aktie an.

LANXESS ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR gegenüber -0,19 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von LANXESS.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

August 2025: Analysten sehen Potenzial bei LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 3 Jahren angefallen

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

