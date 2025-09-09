LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von LANXESS zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 23,40 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 23,40 EUR nach oben. Die LANXESS-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,46 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.176 LANXESS-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 31,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 20,42 EUR. Mit Abgaben von 12,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,210 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,07 EUR je LANXESS-Aktie an.

LANXESS ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS -0,19 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von LANXESS.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

