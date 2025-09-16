LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 22,84 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 22,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 22,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.648 LANXESS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Gewinne von 48,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,42 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 10,60 Prozent sinken.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,210 EUR je LANXESS-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,07 EUR je LANXESS-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 14.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

