LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 22,76 EUR.

Die LANXESS-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 22,76 EUR. Die LANXESS-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,66 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 90.388 LANXESS-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 49,08 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,42 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 10,28 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,210 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,07 EUR je LANXESS-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 14.08.2025. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,52 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,47 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

