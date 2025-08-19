LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich
Die Aktie von LANXESS zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 25,32 EUR.
Das Papier von LANXESS legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 25,32 EUR. Die LANXESS-Aktie legte bis auf 25,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.426 LANXESS-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,00 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 20,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,35 Prozent.
Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,103 EUR je LANXESS-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,56 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 14.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,19 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,68 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.11.2026 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem LANXESS-Gewinn in Höhe von 1,09 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|15.08.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
