LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

21.08.25 12:06 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Die Aktie von LANXESS zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 25,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
24,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von LANXESS legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 25,32 EUR. Die LANXESS-Aktie legte bis auf 25,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.426 LANXESS-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,00 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 20,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,35 Prozent.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,103 EUR je LANXESS-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,56 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 14.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,19 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,68 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.11.2026 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem LANXESS-Gewinn in Höhe von 1,09 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
