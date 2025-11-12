DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 +4,1%Nas23.468 -0,3%Bitcoin89.362 +0,6%Euro1,1585 ±-0,0%Öl64,89 -0,4%Gold4.118 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- E.ON steigert bereinigtes Ergebnis -- Bayer, Brenntag, Infineon, AMD im Fokus
Top News
US-Shutdown: US-Repräsentantenhaus mit Beratungen über Haushalt US-Shutdown: US-Repräsentantenhaus mit Beratungen über Haushalt
Klaviyo - Plattform-Anbieter für kundenspezifisches Produktmarketing dank Agentic-Suites mit Gewinnsprung! Klaviyo - Plattform-Anbieter für kundenspezifisches Produktmarketing dank Agentic-Suites mit Gewinnsprung!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++

LEG Immobilien steigert operativen Gewinn deutlich in 9 Monaten

12.11.25 07:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
65,40 EUR 0,80 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--

LEG Immobilien steigert operativen Gewinn deutlich in 9 Monaten

Wer­bung

LEG Immobilien hat in den ersten neun Monaten zweistellige Wachstumsraten beim operativen Gewinn verzeichnet. Dabei profitierte der Düsseldorfer Immobilienkonzern unter anderem von der Integration eines Zukaufs, Mietwachstum sowie "starkem Wachstum der Zusatzservices".

Im Zeitraum Januar bis September steigerte LEG Immobilien die Nettokaltmiete um knapp 7 Prozent auf rund 688 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn FFO (AFFO) stieg im Zeitraum um gut 19 Prozent auf 181,3 Millionen Euro, je Aktie betrug er 2,42 Euro nach 2,05. Der AFFO ist der um Investitionen bereinigte operative Gewinn nach laufenden Zinsen und Steuern FFO, ein wichtiger Wert in der Immobilienbranche.

Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) stieg ebenfalls, um 11 Prozent auf 545 Millionen.

Wer­bung

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 01:22 ET (06:22 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf LEG Immobilien

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEG Immobilien

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu LEG Immobilien

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LEG Immobilien

DatumRatingAnalyst
10.11.2025LEG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025LEG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
09.09.2025LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025LEG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
01.09.2025LEG Immobilien BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2025LEG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.2025LEG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
01.09.2025LEG Immobilien BuyWarburg Research
22.08.2025LEG Immobilien BuyWarburg Research
20.08.2025LEG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
16.09.2025LEG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
09.09.2025LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.09.2025LEG Immobilien HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025LEG Immobilien HoldDeutsche Bank AG
30.06.2025LEG Immobilien HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2024LEG Immobilien UnderweightBarclays Capital
11.03.2024LEG Immobilien SellGoldman Sachs Group Inc.
05.12.2023LEG Immobilien SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2023LEG Immobilien UnderweightBarclays Capital
15.11.2023LEG Immobilien SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LEG Immobilien nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen