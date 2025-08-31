DAX23.827 -0,9%ESt505.345 -0,4%Top 10 Crypto15,61 +2,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1647 -0,5%Öl68,84 +1,0%Gold3.479 +0,1%
Lufthansa Aktie News: Lufthansa verbilligt sich am Vormittag

02.09.25 09:25 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 7,86 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,79 EUR -0,14 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,9 Prozent auf 7,86 EUR nach. Bei 7,85 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 84.300 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 6,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,52 EUR am 13.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,297 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,17 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,32 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

