Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Nachmittag zu

Lufthansa im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 7,46 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 7,46 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,42 EUR. Zuletzt wechselten 1.530.805 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,38 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,291 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,09 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,32 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Lufthansa-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,09 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Aktie von Lufthansa & Co gefragt - Barclays treibt die Kurse

Lufthansa-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

Lufthansa-Aktie höher: Lufthansa verdoppelt Konzerngewinn - Prognose bestätigt