Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 7,94 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 7,94 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 7,91 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 212.107 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 2,82 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,46 EUR am 14.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 31,22 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,294 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,17 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,01 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,32 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,11 EUR fest.

