Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteidigt am Dienstagnachmittag Tendenz

09.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Lufthansa zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Lufthansa-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,56 EUR -0,01 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 7,56 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,62 EUR zu. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,50 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 7,58 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.116.730 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,87 Prozent. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,97 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,297 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,17 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,13 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

