Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Das Papier von Lufthansa konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 8,14 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 8,15 EUR. Bei 8,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 502.801 Stück.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,20 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,46 EUR. Dieser Wert wurde am 14.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 32,98 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,294 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,17 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,32 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,12 EUR im Jahr 2025 aus.

