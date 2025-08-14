Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 8,33 EUR.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 8,33 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 8,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.288.229 Lufthansa-Aktien.

Am 15.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,22 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.08.2024 bei 5,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 33,89 Prozent wieder erreichen.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,297 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,17 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Lufthansa die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

