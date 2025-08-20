Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 8,15 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 8,15 EUR nach. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,04 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,20 EUR. Zuletzt wechselten 532.632 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2025 bei 8,37 EUR. Gewinne von 2,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,52 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 32,24 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,297 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,17 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 31.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,32 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,13 EUR je Lufthansa-Aktie.

