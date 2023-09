Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 7,56 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 7,56 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,59 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,57 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.681.376 Stück.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 5,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,61 EUR.

Am 03.08.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.389,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.462,00 EUR in den Büchern standen.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

