MÄRKTE EUROPA/DAX um die 24.000 Punkte - positive Einkaufsmanagerindizes

DOW JONES--Weiter mit leichten Aufschlägen zeigen sich Europas Börsen am Montagmittag. Für eine gewisse Zuversicht sorgen die Revisionen der Einkaufsmanagerindizes. Nachdem bereits neue Indizes aus China besser als erwartet ausgefallen sind, stützen nun unter anderem Daten aus der Schweiz. Zwar liegt dort der Einkaufsmanagerindex noch im Kontraktionsbereich, zum Vormonat ist er aber gestiegen. Der wegen der Trump-Zölle befürchtete Einbruch fand damit zumindest noch nicht statt. Stark sind neue Daten aus Italien und revidierte aus Spanien ausgefallen.

Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 24.009, der Euro-Stoxx-50 rückt 0,3 Prozent vor. Am Devisenmarkt steigt der Euro auf 1,1725 Dollar. Analysten gehen zunehmend davon aus, dass die EZB nicht nur das Zinsniveau von 2,00 Prozent auf ihrer nächsten Sitzung bestätigen wird, sondern auch davon, dass der Zinssenkungszyklus damit beendet ist. Der Goldpreis liegt mit 3.470 Dollar nur noch rund 30 Dollar unter seinem Allzeithoch. Das Edelmetall profitiert vom schwachen Dollar und der Aussicht auf sinkende US-Zinsen.

Die US-Börsen bleiben wegen eines Feiertages geschlossen. Als Belastungsfaktor nennt QC Partners weiterhin die Situation in Frankreich. Regierungschef Francois Bayrou will am 8. September die Vertrauensfrage stellen. Sollte die Regierung gestürzt werden, dürften notwendige Sparmaßnahmen im Haushalt kaum noch durchsetzbar sein, heißt es am Markt. Die Pariser Börse notiert unverändert. Highlight der Woche sind die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag.

Rüstungsaktien weiter fest

Für Kursgewinne bei britischen Rüstungsaktien sorgt die nun erfolgte Einigung über den Verkauf von britischen Type-26-Fregatten nach Norwegen. Insgesamt geht es um mindestens 13 Kriegsschiffe zur U-Boot-Abwehr. Im ersten Teil des Deals wird Norwegen fünf Schiffe für umgerechnet rund 11,5 Milliarden Euro kaufen. Hauptkontraktor ist BAE Systems, deren Aktie um 2,2 Prozent zulegt. Rolls-Royce ziehen um 2,8 Prozent an, das Unternehmen liefert Gasturbinen.

Daneben geht es europaweit zum Wochenstart mit Rüstungsaktien kräftig aufwärts vor dem Hintergrund der schwindenden Aussichten auf einen baldigen Waffenstillstand in der Ukraine. Rheinmetall gewinnen 2,5 Prozent oder Renk 4,8 Prozent.

Orsted gewinnen 2,4 Prozent auf dänische 197,60 Kronen. Hier stützt, dass der Großaktionär Equinor (+0,4%), die anstehende Kapitalerhöhung zeichnet. Die Analysten von RBC relativieren, dies erwecke den Eindruck, als ob man eine andere Wahl gehabt hätte. Equinor habe Ende vergangenen Jahres 10 Prozent an Orsted zu rund 395 Kronen je Aktie erworben. Offen sei nur gewesen, in welchem Umfang Equinor bei der Erhöhung mitgehe.

Daneben erholen sich im DAX Sartorius um 1,9 Prozent, und Zalando ziehen nach einer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 36 Euro durch die Analysten von Stifel um 0,4 Prozent auf 23,90 Euro an. In der zweiten Reihe schießen Teamviewer um 9,5 Prozent nach oben, nachdem die Bank of America die Aktie nun mit "Buy" nach zuvor "Sell" einstuft.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.366,34 +0,3% 14,61 +9,3%

Stoxx-50 4.563,92 +0,2% 9,25 +5,7%

DAX 24.008,56 +0,4% 106,35 +20,1%

MDAX 30.335,58 +0,2% 48,68 +18,4%

TecDAX 3.728,36 +0,7% 24,78 +8,4%

SDAX 16.853,27 +0,1% 9,60 +22,8%

CAC 7.711,56 +0,1% 7,66 +4,4%

SMI 12.189,47 +0,0% 1,89 +5,1%

ATX 4.623,44 +0,2% 9,08 +26,0%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:58 % YTD

EUR/USD 1,1722 +0,3% 1,1689 1,1697 +12,8%

EUR/JPY 172,48 +0,4% 171,85 171,81 +5,5%

EUR/CHF 0,9375 +0,3% 0,9351 0,9353 -0,4%

EUR/GBP 0,8665 +0,1% 0,8656 0,8658 +4,6%

USD/JPY 147,14 +0,1% 147,01 146,88 -6,5%

GBP/USD 1,3528 +0,2% 1,3504 1,3510 +7,9%

USD/CNY 7,1072 +0,3% 7,0876 7,0902 -1,7%

USD/CNH 7,1317 +0,1% 7,1218 7,1213 -2,9%

AUS/USD 0,6554 +0,2% 0,6540 0,6545 +5,7%

Bitcoin/USD 108.594,55 -0,4% 109.070,10 108.491,80 +15,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,65 64,01 +1,0% 0,64 -10,4%

Brent/ICE 68,12 67,48 +0,9% 0,64 -9,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.471,21 3.447,63 +0,7% 23,58 +31,4%

Silber 40,52 39,75 +1,9% 0,77 +37,7%

Platin 1.195,72 1.173,00 +1,9% 22,72 +33,9%

Kupfer 4,53 4,52 +0,2% 0,01 +10,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

