Heute im Fokus
Dow letztlich fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire-CEO -- eBay, Figma, Palantir, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus
Top News
Tesla-Aktie vor strategischer Neuausrichtung: Wird Optimus der nächste Milliarden-Treiber? Tesla-Aktie vor strategischer Neuausrichtung: Wird Optimus der nächste Milliarden-Treiber?
Trotz Milliarden-Investitionen: Warum die NVIDIA-Aktie vom KI-Ausgabenrausch nicht automatisch profitiert Trotz Milliarden-Investitionen: Warum die NVIDIA-Aktie vom KI-Ausgabenrausch nicht automatisch profitiert
MÄRKTE USA/Freundlich - Indizes kommen nach Fed-Protokoll von Tageshochs zurück

18.02.26 22:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Analog Devices Inc.
292,00 EUR 6,70 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cadence Design Systems Inc.
259,15 EUR 20,05 EUR 8,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kenvue Inc Registered Shs
15,22 EUR -0,50 EUR -3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,68 EUR 3,58 EUR 2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
115,30 EUR 2,80 EUR 2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palo Alto Networks Inc
129,42 EUR -8,26 EUR -6,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SanDisk Corp When Issue
600,40 USD 9,81 USD 1,66%
Charts|News|Analysen
Seagate Technology
358,00 EUR 5,50 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Steel Dynamics Inc.
166,16 EUR 6,30 EUR 3,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The New York Times Co.
63,20 EUR 1,92 EUR 3,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach der Seitwärtstendenz an den Vortagen ist es am Mittwoch an der Wall Street mit den Indizes nach oben gegangen. Zum einen sorgten positive Konjunkturdaten für Kauflaune, zum anderen griffen die Anleger auch wieder bei Technologieaktien zu, die zuletzt aus Sorge über negative Folgen von KI-Anwendungen in Abseits geraten waren. Der US-Auftragseingang für langlebige Güter sank im Dezember nicht so stark wie befürchtet und die Industrieproduktion stieg im Januar stärker als erwartet.

Im späten Handel kamen die Kurse von den Tageshochs allerdings zurück, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung etwas falkenhaft ausgefallen war und eher keine Neigung der Notenbanker zeigte, die Zinsen zu senken. Auf der Januar-Sitzung hatten "mehrere" Notenbanker den Wunsch geäußert, dass die Kommunikation nach der Sitzung eine neutralere Mehrdeutigkeit darüber signalisieren solle, ob der nächste Zinsschritt der Zentralbank eine weitere Senkung oder eine Anhebung sein werde.

Der Dow-Jones-Index ging mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 49.663 Punkte aus dem Tag, der breite S&P-500 stieg um 0,6 Prozent. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes legten um bis zu 0,8 Prozent zu. Nach ersten Angaben gab es 1.544 (Dienstag: 1.483) Kursgewinner an der Nyse und 1.203 (1.281) -verlierer. Unverändert schlossen 59 (57) Titel.

Am Anleihemarkt ging es passend zu Konjunkturdaten und Fed-Protokoll mit den Renditen nach oben, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,08 Prozent. Die anziehenden Marktzinsen hievten den Dollar weiter nach oben - der Euro ging zuletzt mit 1,1785 Dollar um. Dazu trug auch eine gewisse Euro-Schwäche bei, nachdem die Financial Times Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied von EZB-Chefin Christine Lagarde aufgebracht hatte.

Beim Gold wurde nach dem Rücksetzer vom Vortag wieder zugegriffen. Der Preis erhöhte sich um 2,2 Prozent auf 4.985 Dollar. Die Ölpreise holten die Einbußen vom Vortag mehr als wieder auf, sie stiegen um bis zu 5,0 Prozent. Preistreibend wirkten die weiter ergebnislosen US-iranischen Atomverhandlungen. Im Handel wurde daher über die Gefahr eines militärischen Einsatzes der USA spekuliert. "Wir haben eine Situation, die sich wirklich in beide Richtungen entwickeln kann, und wenn es um den Iran geht, ist das für den Ölmarkt ziemlich bedeutsam," sagte Ben Hoff von der Societe Generale. Er verwies auf die Fähigkeit des Irans, die Straße von Hormus zu kontrollieren und den ölproduzierenden Teilen der Welt Schaden zuzufügen. Dazu endeten die Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Vertretern ohne Anzeichen für einen Durchbruch, womit russisches Öl zunächst weiter sanktioniert bleiben dürfte.

Palo Alto unter Druck

Am Aktienmarkt waren Aktien aus dem Energiesektor gesucht vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Ölpreise. Ihr S&P-500-Index verbesserte sich um 2,0 Prozent.

Nvidia kletterten um 1,5 Prozent, nachdem die Facebook-Mutter Meta angekündigt hatte, "Millionen" der von Nvidia entwickelten Grafikprozessoren Blackwell und Rubin zu kaufen. Meta schlossen 0,6 Prozent fester.

Gesucht waren Aktien von Speichermedienherstellern. Seagate verteuerten sich um 2,0 Prozent und Sandisk stiegen um 1,7 Prozent, obwohl die frühere Mutter Western Digital angekündigt hatte, weitere Sandisk-Aktien zu veräußern. Western Digital zogen um 4,4 Prozent an.

Palo Alto sackten um 6,8 Prozent ab. Das Cybersicherheitsunternehmen übertraf zwar mit den Quartalszahlen die Erwartungen und hob die Prognose für den Jahresumsatzes an, doch enttäuschte die Gewinnprognose für das laufende Quartal.

Analog Devices wartete für das erste Geschäftsquartal mit einem höheren Gewinn und Wachstum der Auftragseingänge auf. Der Markt quittierte das mit einem Plus von 2,6 Prozent. Cadence Design Systems verbesserten sich um 7,5 Prozent, getrieben von stark ausgefallenen Geschäftszahlen.

Garmin machten einen Satz um 9,4 Prozent. Der Hersteller von Smartwatches und GPS-basierten Navigationsgeräten übertraf gewinnseitig die Prognosen und gab dazu eine starke Prognose für 2026 ab. Palantir Technologies zogen um 1,7 Prozent an, nachdem Mizuho die Aktie des Datenanalyseunternehmens von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft hatte.

Kenvue stiegen um 2,4 Prozent. Der Hersteller des Schmerzmittels Tylenol (Paracetamol) und Marken wie Listerine oder Neutrogena verdiente im Quartal mehr als erwartet. New York Times verteuerten sich um 2,0 Prozent, nachdem der Investor Berkshire Hathaway eine neue Beteiligung aufgebaut hat.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.662,66 +0,3 129,47 49.533,19

S&P-500 6.881,31 +0,6 38,09 6.843,22

NASDAQ Comp 22.753,64 +0,8 175,25 22.578,38

NASDAQ 100 24.898,87 +0,8 197,27 24.701,60

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

EUR/USD 1,1784 -0,6 -0,0069 1,1853

EUR/JPY 182,42 +0,4 0,7100 181,71

EUR/CHF 0,9108 -0,2 -0,0017 0,9125

EUR/GBP 0,8727 -0,1 -0,0007 0,8734

USD/JPY 154,8 +1,0 1,5200 153,28

GBP/USD 1,3499 -0,5 -0,0068 1,3567

USD/CNY 6,908 +0,1 0,0070 6,9080

USD/CNH 6,892 +0,1 0,0090 6,8830

AUS/USD 0,7041 -0,6 -0,0043 0,7084

Bitcoin/USD 66.303,43 -2,0 -1.349,54 67.652,97

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 65,42 +5,0 3,09 62,33

Brent/ICE 70,6 +4,7 3,18 67,42

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.985,24 +2,2 107,98 4.877,26

Silber 77,32 +5,3 3,86 73,46

Platin 2.075,49 +3,4 67,55 2.007,94

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 16:19 ET (21:19 GMT)

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
15:01NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15:01NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

