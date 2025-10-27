DAX24.292 +0,2%Est505.707 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +5,1%Nas23.562 +1,5%Bitcoin98.783 +0,4%Euro1,1637 +0,1%Öl65,99 +0,5%Gold3.990 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA Porsche vz. PAG911 Amazon 906866 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: Milliarden-Leasingvertra - Musks xAI setzt wohl auf NVIDIA-Chips NVIDIA-Aktie: Milliarden-Leasingvertra - Musks xAI setzt wohl auf NVIDIA-Chips
Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

MÄRKTE USA/Rekordlauf geht weiter - Technologieaktien favorisiert

27.10.25 14:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
195,18 EUR 1,64 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
218,30 EUR 1,40 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Avidity Biosciences Inc Registered Shs
70,13 USD 20,98 USD 42,69%
Charts|News|Analysen
BridgeBio Pharma Inc Registered Shs
53,30 EUR 6,86 EUR 14,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
306,65 EUR 0,25 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Huntington Bancshares Inc.
13,83 EUR 0,03 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
34,85 EUR 2,09 EUR 6,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Keurig Dr Pepper Inc
24,96 EUR 1,59 EUR 6,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
163,76 EUR 3,64 EUR 2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zenas BioPharma Inc Registered Shs
27,08 USD 3,19 USD 13,33%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Die Wall Street setzt ihren jüngsten Rekordlauf am Montag fort. Zum Vorwochenschluss hatten günstige Inflationsdaten die US-Börsen auf Allzeithochs getrieben, womit eine Zinssenkung an diesem Mittwoch praktisch als ausgemacht gilt. Nun stützt zusätzlich die Hoffnung auf eine Entschärfung des US-chinesischen Zollkonflikts, wenn sich US-Präsident Donald Trump am Donnerstag mit dem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping trifft. Hochrangige Vertreter beider Staaten schlagen nach Handelsgesprächen positive Töne angeschlagen. Alle drei Indizes markieren Allzeithochs. Unter anderem äußerten sich US-Finanzminister Scott Bessent und der stellvertretende chinesische Handelsminister Li Chenggang positiv zum Verlauf der Verhandlungen. Gegen Kanada verhängte 10-prozentigen Zusatzzölle gehen vor diesem Hintergrund unter.

Wer­bung

Im ganz frühen Handel steigt der Dow-Jones-Index um 0,5 Prozent auf 47.426 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern um 0,9 bzw. 1,4 Prozent.

Die Märkte befänden sich in einer optimistischen Stimmung, weil beide Seiten angegeben hätten, dass man sich im Großen und Ganzen über eine Vereinbarung abgestimmt habe, erläutert Ökonom Peter Sidorov von der Deutschen Bank.

Die positive Stimmung am Aktienmarkt belastet die Rentennotierungen - in der Folge zieht die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 3 Basispunkte auf 4,03 Prozent an. Zinstreibend wirkt auch die Abstufung der US-Bonität durch Scope Ratings. Die Kreditanalysten verweisen unter anderem auf eine anhaltende Verschlechterung der öffentlichen Finanzen und eine Schwächung der Governance-Standards. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen könnte letztendlich in Richtung 6 Prozent steigen, befindet Anleiheanalyst Arif Husain von T.Rowe Price.

Wer­bung

Der Goldpreis fällt weiter, aktuell um 1,5 Prozent. Trotz der jüngsten Rücksetzer liegt der Preis des Edelmetalls nach den massiven Gewinnmitnahmen aus der Vorwoche in diesem Jahr noch immer mehr als 55 Prozent im Plus. Zum Rekordhoch vor Wochenfrist sind es aber inzwischen rund 360 Dollar. Der Dollar gibt leicht nach, der Euro kostet 1,1636 Dollar. Laut den Deivisenexperten ING sind jüngsten Versuche der chinesischen Notenbank, den Renminbi zu stärken, leicht negativ für den Greenback.

Bei den Ölpreisen bewegt sich nach den jüngsten Wochenaufschlägen - getrieben von US-Sanktionen gegen die größten russischen Ölkonzerne - aktuell fast nichts.

Technologiewerte gesucht

Unter den Einzelaktien ziehen Amazon um 1,1 Prozent an. Der Handels- und Technologieriese will in den nächsten drei Jahren mehr als 1,4 Milliarden Euro in den Niederlanden investieren. Ziel ist es, das Cloud-Computing- und das Einzelhandelsgeschäft in dem Land zu stärken.

Wer­bung

In der Breite profitieren Technologietitel von den Hoffnungen auf ein Ende des Handesstreits zwischen den USA und China. Nvidia klettern um 2,0 Prozent. Broadcom gewinnen 2,1 Prozent, AMD ziehen nach den Rekordständen vom Freitag um weitere 0,9 Prozent an. Sie werden weiter gestützt von den jüngsten überraschend positiven Intel-Geschäftszahlen und davon, dass Intel AMD-Hardware bei einer Fehlerkorrektur verwendet. Intel verteuern sich um 3,8 Prozent.

Avidity Biosciences schnellen um 42,7 Prozent in die Höhe. Treiber ist, dass der schweizerische Pharmakonzern Novartis die Biotechnologiegesellschaft in einer 12 Milliarden Dollar schweren Transaktion übernimmt. Positive Studienergebnisse ziehen Bridgebio Pharma um 10,6 Prozent nach oben - bei Zenas Biopharma sind es 4,0 Prozent. Keurig Dr Pepper klettern nach einem erhöhten Ausblick um 5,6 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.426,27 +0,5% 219,15 +11,0%

S&P-500 6.850,20 +0,9% 58,51 +15,5%

NASDAQ Comp 23.535,11 +1,4% 330,24 +20,2%

NASDAQ 100 25.691,92 +1,3% 333,76 +20,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1637 +0,1% 1,1629 1,1609 +12,3%

EUR/JPY 178,11 +0,1% 178,01 177,28 +9,3%

EUR/CHF 0,9266 +0,1% 0,9261 0,9237 -1,3%

EUR/GBP 0,8726 -0,0% 0,8728 0,8720 +5,5%

USD/JPY 153,04 -0,0% 153,07 152,71 -2,7%

GBP/USD 1,3336 +0,1% 1,3324 1,3313 +6,5%

USD/CNY 7,0846 -0,2% 7,0979 7,0966 -1,5%

USD/CNH 7,1078 -0,1% 7,1169 7,1247 -3,0%

AUS/USD 0,6550 +0,2% 0,6535 0,6510 +5,6%

Bitcoin/USD 114.796,25 +0,1% 114.630,05 109.663,30 +21,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,52 61,50 +0,0% 0,02 -14,1%

Brent/ICE 65,92 65,94 -0,0% -0,02 -12,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.034,36 4.083,02 -1,2% -48,66 +55,4%

Silber 47,41 48,45 -2,1% -1,04 +67,8%

Platin 1.372,82 1.387,62 -1,1% -14,80 +58,1%

Kupfer 5,16 5,12 +0,6% 0,03 +25,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 09:58 ET (13:58 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen