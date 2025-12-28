DAX24.712 -1,0%Est505.885 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 -4,9%Nas23.218 -1,3%Bitcoin76.946 -3,2%Euro1,1734 +0,7%Öl64,70 +0,8%Gold4.737 +1,4%
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Wall Street tiefrot -- Henkel mit möglichem Erwerb von Stahl Holdings -- Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Grönland-Streit eskaliert: Europa geht vor Trumps Rede beim WEF in die Offensive
Ondas Holdings transformiert sich zu einer operativen Plattform für integrierte autonome Verteidigungssysteme. H.C. Wainwright sieht Luft bis 25 USD (+105 %)
MÄRKTE USA/Transatlantische Spannungen schicken Börse auf Talfahrt

20.01.26 15:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
134,18 EUR -6,56 EUR -4,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
75,73 EUR 0,16 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paramount Skydance
9,95 EUR -0,05 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
23,96 EUR -0,45 EUR -1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--An den US-Börsen geht es zum Start in den Dienstagshandel deutlich nach unten. Der Dow-Jones-Index fällt um 1,3 Prozent auf 48.695 Punkte. Der S&P-500 verliert 1,4 Prozent und der Nasdaq-Composite 1,6 Prozent. Da in den USA am Montag der Handel wegen eines Feiertags ruhte, können die dortigen Anleger erst jetzt auf die Eskalation des Streits um Grönland reagieren. US-Präsident Donald Trump erhebt Anspruch auf die zu Dänemark gehörende Insel. Am Wochenende drohte der Präsident jenen europäischen Nato-Ländern Strafzölle an, die zur Unterstützung Dänemarks Soldaten nach Grönland entsandt hatten. Die EU kündigte harte Gegenmaßnahmen an.

Die Blicke sind nun auf das Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos gerichtet. Dort soll Trump am Mittwoch sprechen. Am Dienstag trat dort schon EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf. Sie bezeichnete in ihrer Rede die geplanten US-Strafzölle als Fehler und die Souveränität und Integrität Grönlands und Dänemarks als nicht verhandelbar.

Derweil ziehen sich die Anleger nicht nur aus Aktien, sondern auch aus dem Dollar und US-Staatsanleihen zurück, die normalerweise als "sichere Häfen" in Krisenzeiten gelten. Der Dollarindex fällt um 0,9 Prozent. Sinkende Kurse treiben die Rendite zehnjähriger Anleihen um 6 Basispunkte auf 4,29 Prozent nach oben.

Sicherheit suchen die Investoren in Edelmetallen. Die Preise für Gold und Silber steigen auf neue Rekordstände.

Die Ölpreise tendieren fester, gestützt vom schwächeren Dollar. Übergeordnet bremse jedoch die Befürchtung einer Konjunkturschwäche als Folge eines neuen Zollstreits den Preisanstieg, heißt es aus dem Handel.

Die Bilanzsaison spielt am Montag eine untergeordnete Rolle angesichts der politischen Großwetterlage. Unter anderem hat 3M über den Verlauf des vierten Quartals berichtet. Umsatz und Ergebnis übertrafen die Konsensschätzungen von Analysten. Für das laufende Jahr stellt 3M ein beschleunigtes Wachstum in Aussicht. Die Aktie kann sich allerdings der negativen Stimmung nicht entziehen und fällt um 4,3 Prozent.

Nach Handelsschluss wird Netflix Geschäftszahlen vorlegen. Zunächst gilt das Interesse hier aber dem Bieterkampf mit Paramount Skydance um Warner Bros Discovery. Netflix hat die bisherige Offerte durch ein reines Barangebot für die Film- und Fernsehstudios und das Streaming-Geschäft von Warner ersetzt. Warner wiederum bevorzugt das Netflix-Gebot, unter anderem weil seine Aktionäre Anteile an dem Teil des Unternehmens behalten würden, den der Streaminganbieter nicht kauft. Paramount hingegen hat erklärt, dass dieser Teil des Unternehmens seiner Meinung nach keinen Wert habe. Der Kurs von Netflix steigt um 1,7 Prozent. Warner fallen um 0,9 Prozent und Paramount um 1 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 48.695,37 -1,3% -663,96 +2,7%

S&P-500 6.845,98 -1,4% -94,03 +1,4%

NASDAQ Comp 23.129,84 -1,6% -385,55 +1,2%

NASDAQ 100 25.157,37 -1,5% -371,90 +1,1%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1723 +0,7% 1,1646 1,1644 -0,9%

EUR/JPY 185,20 +0,6% 184,13 184,11 -0,0%

EUR/CHF 0,9276 -0,1% 0,9287 0,9281 -0,2%

EUR/GBP 0,8714 +0,5% 0,8674 0,8671 -0,5%

USD/JPY 157,99 -0,1% 158,11 158,12 +0,8%

GBP/USD 1,3453 +0,2% 1,3427 1,3428 -0,3%

USD/CNY 6,9972 +0,0% 6,9962 6,9964 -0,4%

USD/CNH 6,9563 +0,0% 6,9562 6,9561 -0,3%

AUS/USD 0,6733 +0,3% 0,6714 0,6714 +0,6%

Bitcoin/USD 90.848,00 -1,8% 92.529,70 93.049,90 +4,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,04 59,26 +1,3% 0,78 +3,7%

Brent/ICE 64,63 63,94 +1,1% 0,69 +5,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.731,63 4.671,23 +1,3% 60,40 +8,1%

Silber 94,34 94,72 -0,4% -0,39 +32,9%

Platin 2.071,34 2.041,09 +1,5% 30,25 +16,4%

Kupfer 5,80 5,91 -1,8% -0,11 +2,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 09:48 ET (14:48 GMT)

