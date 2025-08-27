DAX24.050 ±0,0%ESt505.401 +0,1%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,2%Öl67,82 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
Palantir-Aktie im Fokus: Zahlen von Chipriese NVIDIA untermauern KI-Nachfrage
Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter Cavendish erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen
MARKT USA/Aktien behauptet erwartet - Nvidia vorbörslich etwas schwächer

28.08.25 11:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cooper Companies Inc Registered Shs
54,50 EUR -9,50 EUR -14,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HP Inc (ex Hewlett-Packard)
23,01 EUR -0,18 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NetApp Inc.
88,91 EUR -3,87 EUR -4,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
153,04 EUR -3,18 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Snowflake
197,54 EUR 23,76 EUR 13,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Urban Outfitters Inc.
63,54 EUR -1,30 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auch wenn die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia den Erwartungen nicht voll umfänglich gerecht wurden, zeichnet sich für den Start am Donnerstag eine behauptete Tendenz ab. Das KI-Halbleiterflaggschiff verfehlte im wichtigen Geschäftsbereich Rechenzentren die Konsenserwartung für den Umsatz ganz knapp, übertraf aber insgesamt mit bereinigtem Gewinn und dem Umsatz die Analystenschätzungen. Der Quartalsgewinn verbessert sich um 59 Prozent auf 26,4 Milliarden Dollar, der Umsatz schnellte um 56 Prozent auf ein Rekordniveau von 46,7 Milliarden nach oben. Der Ausblick von Nvidia fiel ebenfalls höher als erwartet aus. Vorbörslich geht es für die Nvidia-Aktie um 1,5 Prozent nach unten. Offenbar ist manchen Akteuren gut nicht gut genug; möglicherweise werden aber auch Gewinne mitgenommen.

Wer­bung

Konjunkturseitig steht vor Handelsbeginn die Revision des BIP im zweiten Quartal auf dem Programm. Erwartet wird ein Plus zum Vorquartal von 3,1 Prozent, nachdem vorläufig 3,0 Prozent gemeldet wurden. Daneben werden die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten veröffentlich. Sie dürften viel Aufmerksamkeit erfahren, nachdem US-Notenbankchef Powell jüngst das Schwergewicht auf Risiken am Arbeitsmarkt gelegt und damit die herrschende Zinssenkungsfantasie für die September-Sitzung der US-Notenbank befeuert hatte. Ökonomen erwarten für die vergangene Woche einen Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf 230.000 von 235.000.

Am Anleihemarkt geht es ruhig zu, die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 4,23 Prozent. Der Dollar zeigt sich einen Tick leichter, der Euro kostet 1,1648 Dollar.

Mit Geschäftszahlen warten neben Nvidia weitere Unternehmen auf. Der Druckerhersteller HP hat mit dem Quartalsumsatz den Analystenkonsens leicht übertroffen, der Gewinn deckt sich mit der Konsensschätzung. Allerdings erreicht die Gewinnprognose für das laufende Quartal die Erwartung des Marktes nicht. Die Aktie gibt auf Nasdaq.com um 1,5 Prozent nach.

Wer­bung

Urban Outfitters wird von den Importzöllen stärker getroffen als erwartet. Der Bekleidungshändler rechnet mit einem Rückgang der Bruttomarge in der zweiten Jahreshälfte. Die Quartalszahlen fielen zwar besser aus als erwartet, werden aber von der Zollbelastung in den Hintergrund gedrängt. Die Aktie büßt gut 5 Prozent ein.

Das Medizintechnikunternehmen Cooper Cos. hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Für die Aktie geht es um 14,6 Prozent südwärts. NetApp verzeichnete im vierten Quartal einen geringeren Gewinn, parallel zu einem langsameren Umsatzwachstum. Die Aktie des Datenspeicherexperten verbilligt sich um knapp 7 Prozent. Das Softwareunternehmen Snowflake verringerte im zweiten Quartal seinen Verlust und setzte 32 Prozent mehr um. Vorbörslich wird das mit einem Plus von gut 14 Prozent honoriert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 05:47 ET (09:47 GMT)

