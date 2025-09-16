DAX23.356 +0,1%ESt505.379 +0,1%Top 10 Crypto16,11 -1,1%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.472 +0,1%Euro1,1842 -0,2%Öl68,01 -0,7%Gold3.663 -0,7%
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX fällt zurück -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
Palantir-Aktie: Rekordwachstum trifft auf Kurskorrektur - lohnt der Einstieg jetzt? Palantir-Aktie: Rekordwachstum trifft auf Kurskorrektur - lohnt der Einstieg jetzt?
Alphabet (GOOG) – Der 3-Billionen-Dollar-Gigant zeigt trotz Kartellverfahren seine wahre Stärke! Alphabet (GOOG) – Der 3-Billionen-Dollar-Gigant zeigt trotz Kartellverfahren seine wahre Stärke!
MARKT USA/Wall Street wenig verändert erwartet vor Fed-Zinsentscheidung

17.09.25 11:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
431,30 EUR 1,75 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
145,94 EUR -1,32 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc (A)
194,00 EUR 9,50 EUR 5,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank deutet sich an der Wall Street zur Wochenmitte eine wenig veränderte Tendenz an. Mehrheitlich rechnet der Markt mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte. Diese Erwartung stützt sich auf Anzeichen eines schwächelnden US-Arbeitsmarkts und eine gleichzeitig anhaltend hohe Inflation. Spannend werden auch die Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell, in Bezug auf die weitere Zinspolitik. Sollte er sich zurückhaltend zu weiteren Zinssenkungen äußern, könnte dies am Markt für erhebliche Enttäuschung sorgen, da mittlerweile mit bis zu zwei weiteren Senkungen bis zum Jahresende gerechnet wird.

Die vor der Startglocke anstehenden US-Baubeginne und -genehmigungen dürften keinen größeren Impuls setzen.

Bei den Einzelwerten geht es für die Nvidia-Aktie vorbörslich um 0,9 Prozent nach unten. Hintergrund sind Berichte, wonach der chinesische Konzern Baidu damit begonnen haben soll, einen intern entwickelten Chip zu verwenden, um Versionen der eigenen großen Ernie-Sprachmodelle zu trainieren und damit teilweise die Abhängigkeit von Nvidia-Chips zu ersetzen.

Die Workday-Aktie legt um 5,8 Prozent zu. Elliott Investment Management hat bekannt gegeben, dass es mehr als 2 Milliarden Dollar in das HR-Softwareunternehmen investiert hat, kurz nachdem Workday gemeldet hat, dass es das auf KI fokussierte Unternehmen Sana für 1,1 Milliarden Dollar kaufen wird.

Microsoft (+0,4%) wird bis 2028 rund 30 Milliarden Dollar in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz und in bestehende Anlagen in Großbritannien investieren. Es handelt sich um das bislang größte finanzielle Engagement des Tech-Giganten auf der Insel. Die Ankündigung erfolgt, kurz nachdem die Alphabet-Tochter Google zugesagt hat, in den nächsten zwei Jahren fast 7 Milliarden Dollar in Großbritannien zu investieren.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 05:56 ET (09:56 GMT)

