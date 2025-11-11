DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.502 -0,1%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,05 +1,6%Gold4.130 +0,3%
Aktienkurs aktuell

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds zeigt sich am Abend freundlich

11.11.25 20:23 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds zeigt sich am Abend freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von McDonalds. Zuletzt stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 305,15 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von McDonalds zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 305,15 USD. Der Kurs der McDonalds-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 305,65 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 300,86 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 203.926 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 326,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 6,94 Prozent zulegen. Am 17.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 276,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 10,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,17 USD belaufen. Analysten bewerten die McDonalds-Aktie im Durchschnitt mit 332,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 05.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat McDonalds mit einem Umsatz von insgesamt 7,08 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,97 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem McDonalds-Gewinn in Höhe von 12,14 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bikeworldtravel / Shutterstock.com

