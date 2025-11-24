McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds fällt am Nachmittag

DAX23.293 +0,9%Est505.550 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.731 +2,1%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,46 -0,1%Gold4.091 +0,6%
DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
McDonalds im Blick

24.11.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von McDonalds. Der McDonalds-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 307,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
266,80 EUR -2,20 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die McDonalds-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 307,01 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die McDonalds-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 306,73 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 308,93 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 62.491 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. 6,29 Prozent Plus fehlen der McDonalds-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 276,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 9,92 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,17 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

McDonalds gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,18 USD, nach 3,13 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 7,08 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die McDonalds-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,13 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McDonalds-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bildquellen: Alberto Stocco / Shutterstock.com

