McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Dienstagnachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von McDonalds. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 310,22 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 310,22 USD. Die McDonalds-Aktie legte bis auf 310,53 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 306,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 68.396 McDonalds-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 326,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die McDonalds-Aktie mit einem Verlust von 10,85 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,17 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die McDonalds-Aktie bei 332,00 USD.

Am 05.11.2025 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,13 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7,08 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,87 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte McDonalds Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,13 USD je Aktie belaufen.

