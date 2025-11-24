McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 307,92 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die McDonalds-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 307,92 USD abwärts. Der Kurs der McDonalds-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 306,66 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 308,93 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 216.264 McDonalds-Aktien umgesetzt.
Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 326,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die McDonalds-Aktie mit einem Kursplus von 5,98 Prozent wieder erreichen. Am 17.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 276,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten McDonalds-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,17 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 332,00 USD je McDonalds-Aktie aus.
McDonalds ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,18 USD gegenüber 3,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,08 Mrd. USD – ein Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem McDonalds 6,87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden.
Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,13 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McDonalds-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Alberto Stocco / Shutterstock.com
Nachrichten zu McDonald's Corp.
Analysen zu McDonald's Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.07.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.04.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.01.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.10.2015
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen