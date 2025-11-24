DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.856 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1528 +0,1%Öl63,46 +1,5%Gold4.123 +1,4%
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend im Minus

24.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 307,92 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
267,35 EUR -1,65 EUR -0,61%
Die McDonalds-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 307,92 USD abwärts. Der Kurs der McDonalds-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 306,66 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 308,93 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 216.264 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 326,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die McDonalds-Aktie mit einem Kursplus von 5,98 Prozent wieder erreichen. Am 17.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 276,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten McDonalds-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,17 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 332,00 USD je McDonalds-Aktie aus.

McDonalds ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,18 USD gegenüber 3,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,08 Mrd. USD – ein Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem McDonalds 6,87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden.

Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

