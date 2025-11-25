McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds schiebt sich am Abend vor
Die Aktie von McDonalds gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 308,45 USD zu.
Um 20:07 Uhr stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 308,45 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die McDonalds-Aktie bisher bei 311,39 USD. Bei 306,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 260.821 McDonalds-Aktien umgesetzt.
Bei 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die McDonalds-Aktie mit einem Kursplus von 5,79 Prozent wieder erreichen. Am 17.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 276,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,17 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 332,00 USD.
McDonalds gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat McDonalds im vergangenen Quartal 7,08 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McDonalds 6,87 Mrd. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte McDonalds Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,13 USD in den Büchern stehen haben wird.
Nachrichten zu McDonald's Corp.
Alle: Alle Empfehlungen