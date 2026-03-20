Bayer-Aktie etwas tiefer: Pharmariese bekommt Erstzulassung für niedrig-dosiertes MRT-Kontrastmittel in Japan
Das von Bayer entwickelte niedrig-dosierte MRT-Kontrastmittel Gadoquatrane bekommt seine weltweit erste Zulassung auf dem japanischen Markt.
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Verglichen mit den derzeit auf dem japanischen Markt verfügbaren Optionen komme das Mittel von Bayer pro Untersuchung mit 60 Prozent weniger Gadolinium aus, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mit, bei gleichzeitigem Erhalt der Bildqualität.
MRT-Kontrastmittel enthalten üblicherweise Gadolinium. Gadoquatrane wird in Japan unter dem Markennamen Ambelvist vertrieben werden.
Die Bayer-Aktie verliert auf Tradegate zeitweise 0,55 Prozent.
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