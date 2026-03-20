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Bayer-Aktie etwas tiefer: Pharmariese bekommt Erstzulassung für niedrig-dosiertes MRT-Kontrastmittel in Japan

23.03.26 07:40 Uhr
Durchbruch für Bayer: Neues MRT-Mittel spart deutlich Kontraststoff - Aktie dennoch tiefer | finanzen.net

Das von Bayer entwickelte niedrig-dosierte MRT-Kontrastmittel Gadoquatrane bekommt seine weltweit erste Zulassung auf dem japanischen Markt.

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Verglichen mit den derzeit auf dem japanischen Markt verfügbaren Optionen komme das Mittel von Bayer pro Untersuchung mit 60 Prozent weniger Gadolinium aus, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mit, bei gleichzeitigem Erhalt der Bildqualität.

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MRT-Kontrastmittel enthalten üblicherweise Gadolinium. Gadoquatrane wird in Japan unter dem Markennamen Ambelvist vertrieben werden.

Die Bayer-Aktie verliert auf Tradegate zeitweise 0,55 Prozent.

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Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com

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05.03.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
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04.03.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
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18.02.2026Bayer NeutralUBS AG
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18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
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01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

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