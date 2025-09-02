DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,40 +0,4%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.205 -0,4%Euro1,1631 -0,1%Öl68,95 -0,2%Gold3.534 ±0,0%
Mega-Projekt

Nordex-Aktie: Großauftrag für sieben Windturbinen in Baden-Württemberg erhalten

03.09.25 08:57 Uhr
Nordex-Aktie: Nordex gewinnt Großauftrag inklusive 20 Jahre Wartung für Öhringer Windpark | finanzen.net

Die Nordex Group hat einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung von sieben Turbinen mit einer Gesamtleistung von 33,6 Megawatt für die Öhringen-Karlsfurtebene im Nordosten Baden-Württembergs erhalten.

Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Servicevertrag zur Wartung der Anlagen über 20 Jahre, wie Nordex mitteilte. Die Windnergieanlagen des Typs N133/4.8 sollen ab Herbst 2026 errichtet werden, die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2027 geplant.

Der Windpark ist Teil des Klimaschutzkonzepts der Stadt Öhringen, die bis 2037 Klimaneutralität anstrebt, und soll jährlich etwa 84 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen.

DOW JONES

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
