Die Nordex Group hat einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung von sieben Turbinen mit einer Gesamtleistung von 33,6 Megawatt für die Öhringen-Karlsfurtebene im Nordosten Baden-Württembergs erhalten.

Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Servicevertrag zur Wartung der Anlagen über 20 Jahre, wie Nordex mitteilte. Die Windnergieanlagen des Typs N133/4.8 sollen ab Herbst 2026 errichtet werden, die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2027 geplant.

Der Windpark ist Teil des Klimaschutzkonzepts der Stadt Öhringen, die bis 2037 Klimaneutralität anstrebt, und soll jährlich etwa 84 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen.

