Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 60,00 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 60,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 60,12 EUR. Mit einem Wert von 59,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 133.941 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (63,17 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,00 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,56 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,05 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 32,15 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34,53 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 12.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 5,34 EUR je Aktie aus.

