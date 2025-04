Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 49,71 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 49,71 EUR nach. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 49,49 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 155.539 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,28 EUR erreichte der Titel am 30.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 33,97 Prozent niedriger. Bei 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 9,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,57 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,50 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 40,26 Mrd. EUR gelegen.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,21 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

