Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 60,75 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 60,75 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 60,39 EUR. Mit einem Wert von 60,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 106.243 Stück.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 50,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 19,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,82 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR gegenüber 2,99 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 38,45 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 24.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 8,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

